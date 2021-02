VIDEO : Mickaël Biron et l'ASNL torpillent Châteauroux (1-4)

Un triplé de Mickaël Biron (33',42', 47') et un but de Scheidler (64') ont fait exploser la défense de Châteauroux ce samedi soir malgré la réduction du score d'Ibara (71'). Ce succès permet aux Nancéiens après 27 journées de prendre leur distance avec les trois derniers et notamment Pau, le nouveau 18ème et barragiste qui a disposé du Havre, 2-0.

Un match sérieux

Châteauroux n'aura pas pesé lourd face à des Nancéiens appliqués et sérieux de bout en bout. Grâce à une maîtrise technique supérieure, l'ASNL a fait courir son adversaire pour l'user et le condamner. Mickaël Biron endossant le rôle de bourreau avec l'aide de Lefebvre sur le premier but, sur celle d'Aurélien NGuiamba sur le deuxième et d'Aurélien Scheidler sur le troisième.

Trois passeurs différents pour une large victoire, même si la faiblesse de l'adversaire appelle à la prudence, celle ci est la bienvenue car les autres résultats de la soirée confirment que l'AS Nancy Lorraine a eu le nez fin de l'emporter.

La soirée des premières

Cette soirée est celle des premières, outre le triplé de l'ex-spinalien, Aurélien Scheidler a de son côté ouvert son compteur but. Autre première, les quatre buts inscrits ce samedi soir, il faut remonter au 29 septembre 2017 pour voir l'ASNL corriger Châteauroux sur le même score (4-1), après un triplé de Youssouf Hadji.

La réaction de l'entraîneur de l'ASNL Jean-Louis Garcia