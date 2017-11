VIDÉO - Patrice Loko : "Le pire tirage pour le Mondial 2018 serait l'Espagne, le Maroc et l'Islande"

Quel serait le pire et le meilleur tirage pour l'équipe de France, en vue du Mondial 2018 ? L'ex-international Patrice Loko, consultant de France Bleu lors des matchs de l'équipe de France, nous livre son analyse.

Le tirage au sort qui décide des poules pour le Mondial 2018 de football a lieu ce vendredi à Moscou (16h). À cette occasion, notre consultant pour les matchs de l'équipe de France, Patrice Loko, nous a livré son pire et son meilleur tirage pour les Bleus.

Le pire tirage : Espagne-Maroc-Islande

"Le pire tirage serait pour moi l'Espagne, le Maroc et l'Islande", estime Patrice Loko. "On connaît la qualité des joueurs de l'Espagne, ce serait très difficile", ajoute-t-il. "Il y a par ailleurs beaucoup de joueurs marocains qui évoluent en France et qui seraient très motivés contre nous". "Quant à l'Islande, ils sont toujours là lors des grands rendez-vous", conclut l'ancien international.

Le meilleur tirage : Pérou-Iran-Arabie Saoudite

"Le tirage le plus avantageux serait le Pérou, l'Iran et l'Arabie Saoudite", selon Patrice Loko. Pour une raison simple : "Ce sont des nations que l'on connaît moins, les Bleus pourraient donc faire de gros matchs et marquer beaucoup de buts, afin de montrer que la France est bien présente".

La France tête de série

La France a été admise parmi les têtes de série de justesse, bénéficiant en octobre d'une conjonction de résultats favorables. Ces chapeaux ont été établis en fonction du classement Fifa d'octobre. Les têtes de série, outre la Russie en tant que pays-hôte et la France in extremis, sont : Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique et Pologne. Et donc pas l'Espagne, placée dans le chapeau 2 avec d'autres sélections dangereuses comme l'Angleterre, la Croatie ou l'Uruguay, outre la Colombie, la Suisse, le Mexique et le Pérou.