La France va-t-elle être sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire ?

Avant la finale France-Croatie ce dimanche (17h), francebleu.fr vous propose de revivre en images et en vidéo le parcours des Bleus depuis la phase de poules - victoires contre l'Australie (2-1) et le Pérou (1-1) mais match nul contre le Danemark (0-0) - jusqu’à la demi-finale face à la Belgique (1-0) après avoir éliminé l'Uruguay en quart de finale (2-0). et l’Argentine en 8e de finale (4-3).

► La finale de la Coupe du monde 2018 France-Croatie est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu, qui se mobilise derrière l'équipe de France de football avec son émission interactive "France Bleu avec les Bleus"avec notre consultant exceptionnel Patrice Loko.