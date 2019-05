VIDÉO - Mondial 2019 : découvrez Nadia Benmokhtar, la consultante France Bleu pour la Coupe du monde féminine

Nadia Benmokhtar est la consultante de France Bleu pour la Coupe du monde féminine qui s'ouvre ce vendredi 7 juin et notamment pour les matches de l'équipe de France de football. Tous les matches des Tricolores sont à vivre en intégralité sur France Bleu grâce à notre dispositif exceptionnel !

France Bleu avec les Bleues ! Comme pour le Mondial 2018, France Bleu emploie les grands moyens pour vous faire vivre la Coupe du monde féminine (7 juin - 7 juillet).

Le portrait de Nadia Benmokhtar

Nadia Benmokhtar est la consultante exceptionnelle de France Bleu pour les matches de l'équipe de France de football pour le Mondial qui débute ce vendredi 7 juin avec France - Corée du Sud.

Ancienne joueuse de Juvisy (Paris FC) en D1, Nadia Benmokhtar est également passée par Compiègne et la VGA Saint-Maur. Âgée de 33 ans, cette défenseure est à présent responsable de la Paris Saint-Germain Academy.

► Découvrez notre consultante France Bleu dans ce portrait vidéo.

► Nadia Benmokhtar est l'invitée de Stade Bleu au micro de Jacques Vendroux ce dimanche à 19h !

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Bruno Salomon , pour commenter les rencontres ;

, pour commenter les rencontres ; Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.

à lire aussi Mondial 2019 féminin : découvrez la liste des 23 Bleues sélectionnées par Corinne Diacre

© Visactu -

© Visactu -

© Visactu -

► Retrouvez notre dossier complet