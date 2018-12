VIDÉO | National (J16) : pour son dernier match de l'année à domicile, le Stade lavallois veut renouer avec le succès

Laval, France

Tout le monde ne sera pas là jeudi soir pour la réception de Tours à Le Basser. Un peu comme à chaque match, son lot de blessés et de suspendus. Le défenseur Alioune Ba et le milieu récupérateur Bogdan Milosevic sont suspendus à la suite de trois cartons jaunes. L'infirmerie commence en revanche peu à peu à se vider mais il y a des joueurs qui ne sont qu'en phase de reprise comme Selim Bouadla ou le gardien, Clément Anet. Mounir Obbadi lui a repris l'entraînement. Mais avec seulement deux séances collectives dans les jambes, c'est encore un peu juste et l'entraîneur lavallois, François Ciccolini, hésite à le prendre dans le groupe car le milieu de terrain n'est pas à 100%. Le défenseur Stéphane Lambèse est très très incertain. Et deux autres joueurs cadres, Alexandre Vincent et Gaël Danic ne sont pas certains de pouvoir être opérationnel jeudi soir. Le coach va donc devoir trouver des solutions. Carlos Rincon pourrait jouer en défense centrale car pas question d'avoir deux gauchers dans l'axe de la défense donc ni Anthony Scaramozzino ni Samuel Bouhours ne devraient être positionnés au côté de Bira Dembélé. Et si les absences de Danic ou Vincent sont confirmées, il faudra aussi trouver des alternatives au milieu de terrain. Concernant les attaquants, derrière Verdier, Bosetti et Bakir, François Ciccolini fera un choix entre Fodé Guirassy et Bridge Ndilu.

Le groupe

Comme régulièrement depuis le début de la saison, l'entraîneur, François Ciccolini, a communiqué un groupe élargi de 19 joueurs.

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Bira Dembélé, Kevin Perrot, Carlos Rincon, Anthony Scaramozzino, Samuel Bouhours

Milieux : Gaël Danic, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Alexandre Vincent, Baba Cissé, Mounir Obbadi

Attaquants : Alexy Bosetti, Samir Bakir, Nicolas Verdier, Bridge Ndilu ou Fodé Guirassy

Suspendus : Alioune Ba, Bogdan Milosevic

Blessé : Claudy Mbuyi

Non-retenus : Clément Anet, Clément Couvry, Sharly Mabussi, Selim Bouadla