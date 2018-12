VIDÉO | National (J17) : le Stade lavallois termine l'année par une défaite

Le Stade lavallois a concédé une nouvelle défaite à l'extérieur en match avancé de la 17e journée de National. Les Tango se sont inclinés à Rodez 2-1 et se font doubler au classement par leur adversaire du soir.

Rodez, France

Le Stade lavallois ne s'est pas offert une victoire en guise de cadeau de Noël. Face à un concurrent direct pour la montée en Ligue 2, les footballeurs mayennais ont laissé filer trois points qui pèseront peut-être lourd au moment de l'addition finale. Les Lavallois ont réalisé une bonne première période, avec l'égalisation de Gabriel Etinof. Mais en seconde période, l'équipe de Rodez s'est montrée plus conquérant. Et sur un énième corner, elle est parvenue à prendre définitivement l'avantage. Les changements effectués en seconde période par François Ciccolini ont un peu perturbé la formation lavalloise et notamment la sortie de Mounir Obbadi.

C'est la quatrième défaite en cinq matches pour le Stade lavallois qui ne s'est imposé que deux fois pour l'instant cette saison à l'extérieur. Laval qui termine la phase aller avec 29 points soit deux ou trois de moins que ce qu'espérait l'entraîneur.

La réaction

La feuille de match

Rodez - Laval : 2-1 (mi-temps : 1-1). Arbitre : Rémi Landry. 3000 spectateurs environ.

But pour Laval : Etinof (18').

Avertissements pour Laval : Obbadi (43'), Lambèse (45'), Scaramozzino (84'), Bouhours (90'), Verdier (90'+3).

Laval : Bouet - Lambèse (Milosevic 57'), Ba, Dembélé (cap), Scaramozzino, Bouhours - Makhedjouf, Obbadi (Rincon 70') - Etinof, Bosetti (Danic 76'), Verdier.