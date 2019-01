VIDÉO | National (J18) : le Stade lavallois passe tout près d'une défaite contre Boulogne

François Ciccolini et son équipe doivent se contenter d'un match nul (1-1) face à Boulogne.

Laval, France

Le Stade lavallois voulait bien débuter l'année 2019 après avoir terminé 2018 dans la difficulté. Les Tango recevaient Boulogne en match décalé et avec trois points d'avance sur l'adversaire de l'après-midi. Les Lavallois ont réalisé une bonne première période mais les nombreuses occasions n'ont pas été transformées en but. Que ce soit Verdier et Obbadi (20'), puis Obbadi (22') puis Verdier (30'). Les deux équipes rentraient au vestiaire sur le score de 0 à 0 mais Laval menait aux points.

Le poteau de Verdier

La seconde période a été moins intéressante dans le jeu et l'intensité mais Nicolas Verdier, encore lui, trouvait le poteau à vingt minutes de la fin. La réussite n'était pas dans le camp lavallois en ce samedi après-midi. Et c'est même Boulogne, peut dangereux jusque là, qui est parvenu à ouvrir le score à dix minutes de la fin sur un corner. Mais alors que les Mayennais se dirigeaient vers leur deuxième défaite de la saison à domicile, le capitaine Bira Dembélé a délivré le siens en parvenant à égaliser, dans le temps additionnel. Ouf ! Le Stade lavallois sauve les meubles et empêche Boulogne de revenir à égalité au classement. Laval reste 4e du championnat National avant son déplacement à Bourg-en-Bresse jeudi prochain.

>>> plus d'infos à suivre

La feuille de match

Laval - Boulogne : 1-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Abdellatif Kherradji. 3464 spectateurs.

But pour Laval : Dembélé (90'+1) ; pour Boulogne : Frikèche (80').

Avertissements pour Laval : Mabussi, Verdier (32'), Dembélé (51').

Laval : Bouet - Lambèse, Milosevic, Ba, Dembélé (cap), Mabussi - Makhedjouf, Obbadi (Cissé 90'+3) - Etinof (Vincent), Danic, Verdier (Guirassy 84').