VIDÉO | National (J20) : 7 buts, 3 pannes d'éclairage et un match complètement fou à Le Basser

Laval, France

Face au dernier du championnat, le Stade lavallois ne s'attendait surement à vivre une soirée aussi difficile. Les Tango se retrouvent menés en fin de première période en prenant un but sur corner et donc encore sur coup de pied arrêté comme les trois précédents matches. Mais Laval égalise grâce à une tête de Bira Dembélé sur un corner frappé par Gaël Danic. Quelque secondes plus tard, le Stade lavallois prend l'avantage pour la première fois grâce à un but contre son camp d'un défenseur de Drancy sur une action de Sekou Keita.

Au retour des vestiaires, Drancy, moins bonne attaque du championnat, égalise puis reprend l'avantage sur penalty. Les Franciliens qui n'ont gagné qu'un seul match et marqué que cinq buts jusque là mènent sur la pelouse du 4e de National en ayant inscrit trois buts ! Alors Laval reste sur trois matches sans victoire, les joueurs mayennais parviennent à égaliser à dix minutes de la fin grâce au nouvel attaquant Sekou Keita suite à un coup franc. Et ce même joueur s'offre un doublé en inscrivant le but de la victoire à une minute de la fin du temps réglementaire sur un très joli centre de Stéphane Lambèse.

Trois coupures de courant !

La soirée a aussi et surtout été marquée par les coupures de courant successives. La première intervient après 34 minutes de jeu. Le stade Le Basser est plongé dans le noir pendant huit minutes et la partie est interrompue onze minutes. Puis l'incident se reproduit en seconde période et une troisième fois quelques minutes après la nouvelle reprise. En tout, environ 30 minutes d'interruption. Une situation inédite au stade Francis-Le-Basser en plus de 40 ans d'existence.

Coupure de courant au Stade Francis Le Basser ! En plein match Laval-Drancy ! 0-0 pic.twitter.com/ynkCpU09uy — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) February 1, 2019

La réaction

C'est l'entraîneur adjoint, Pascal Braud qui est venu s'exprimer en conférence de presse à la place de François Ciccolini. Ce dernier a quitté le terrain en faisant plusieurs bras d'honneur en direction de la tribune opposée. L'entraîneur corse du Stade lavallois était visiblement très énervé au moment de rentrer au vestiaire. Des "Cicco démission" venant des tribunes ont été entendus à plusieurs reprises au cours de la rencontre.

Les résultats et le classement

La feuille de match

Laval - Drancy : 4-3 (mi-temps : 2-1). Arbitre : Cédric Dos Santos. 3377 spectateurs.

Buts pour Laval : Dembélé (44'), Akueson c.s.c (45'+1), Keita (82', 89') ; pour Drancy : Cabaton (37'), Koné (50'), Khous (54' s.p).

Avertissements pour Laval : Lambèse (14'), Scaramozzino (76').

Laval : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé (cap), Scaramozzino, Mabussi (Perrot) - Makhedjouf, Obbadi - Etinof (Vincent 69'), Danic (Camara), Keita.