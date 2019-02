VIDÉO | National (J22) : le Stade lavallois n'y arrive décidément pas à l'extérieur

Lyon, France

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Stade lavallois. Surtout lorsque le club se déplace. Les Mayennais ont subi leur sixième défaite consécutive en championnat. Cette fois, sur la pelouse du stade Balmont, dans le quartier de la Duchère à Lyon. Une défaite nette et sans contestation possible sur le score de 3 buts à 1.

Trois penalties

Ce match a d'abord et surtout été une affaire de penalties. L'ouverture du score lyonnaise (Atik) puis l'égalisation lavalloise (Keita) et le dernier but de la soirée dans le temps additionnel (Atik). Soufiane Atik qui est le héros de la soirée puisqu'il a signé un triplé en remportant ses trois duels face au gardien lavallois, Jean-Christophe Bouet.

Les Mayennais conservent leur 4e place au classement mais ont encore grillé un de leurs jokers en terre lyonnaise.

La réaction

L'analyse de l'entraîneur du Stade lavallois, Pascal Braud après ce résultat décevant.

La feuille de match

Lyon Duchère - Laval : 3-1 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Antoine Valnet. 300 spectateurs environ.

Buts pour Lyon : Atik (36' s.p, 78', 90'+1 s.p) ; pour Laval : Keita (57' s.p).

Avertissements pour Laval : Mabussi (30'), Dembélé (36').

Laval : Bouet - Perrot, Cisssé, Dembélé (cap), Scaramozzino (Ndilu 83'), Mabussi - Camara, Obbadi (Makhedjouf 79') - Robic, Etinof (Vincent 68'), Keita.

Les résultats et le classement