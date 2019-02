Vidéo | National (J23) : relancer la machine à la maison pour le Stade Lavallois contre Cholet

Laval, France

Après deux défaites consécutives hors de ses bases, le Stade Lavallois reçoit ce vendredi (20h) le Stade Olympique Choletais pour le compte de la 23e journée de National. Les Mayennais sont quatrièmes avec un tout petit point supplémentaire que leur adversaire (en attendant la rencontre entre Boulogne-sur-Mer et Chambly ce jeudi soir à 20h30).

12 matchs, 12 finales

Le sprint final du championnat de National ne va pas tarder à commencer. Il reste 36 points à glaner pour chaque équipe. Aujourd'hui, le Stade Lavallois veut tourner la page des semaines précédentes, difficiles sur le terrain (sept défaites sur les dix derniers matchs) comme en dehors avec le départ du technicien corse François Ciccolini. Les Mayennais peuvent compter sur le capitaine de leur navire : Pascal Braud qui dirige l'équipe première. "Quelles que soient les circonstances c'est moi l'entraîneur. Les questions extérieures alimentent la presse, mais moi je suis focalisé sur ce qui se passe sur le terrain. Il y a assez de trucs à gérer pour ne pas se polluer la tête avec tout ça. L'extra sportif ne m'intéresse pas" explique Pascal Braud.

"On est assez grand pour savoir ce que l'on à faire, avec ou sans nouveau coach. J'ai connu ça à Auxerre avec pas mal de changements d'entraîneurs et je sais qu'au final il n'y a pas grand changement. C'est du ressort de la direction, le staff éventuellement" continue Alexandre Vincent. Le milieu de terrain devrait démarrer contre Cholet, lui qui n'a plus été titulaire depuis le 30 novembre (défaite à Villefranche 2-1).

Retour de Gaël Danic

Pascal Braud a convoqué 16 joueurs pour le match contre le Stade Olympique Choletais. Gaël Danic non retenu la semaine dernière signe son retour et devrait être remplaçant. Le capitaine et défenseur Bira Dembélé est lui suspendu.

Gardiens : Bouet, Mensah.

Défenseurs : Perrot, Scaramozzino, Lambèse, Ba.

Milieux : Etinof, Obbadi, Makhedjouf, Camara, Robic, Vincent, B.Cissé, Danic.

Attaquants : Ndilu, Keita.

Blessés : Mbuyi, Milosevic, Verdier, Bouhours.

Suspendu : Dembele.

Non-retenus : Anet, Couvry, Guirassy, Rincon , Bouadla, Mabussi.