VIDÉO | National (J24) : le Stade lavallois renoue enfin avec le succès à l'extérieur

Saint-Gratien, France

La série de six défaites consécutive à l'extérieur s'est achevée dans le Val d'Oise, sur la pelouse de l'Entente SSG. Face à l'avant-dernier du championnat, le Stade lavallois est parvenu à s'imposer 2-1. Une victoire acquise en première période. Le Stade lavallois a ouvert le score grâce à Mahdi Camara (33e, son deuxième but en deux matches) sur une passe de Bridge Ndilu après un joli travail de Mounir Obbadi. Les Franciliens ont égalisé à cinq minutes de la pause et Bridge Ndilu a redonné l'avantage au Tango juste avant la pause (43e). Le jeune attaquant lavallois avait déjà marqué à Sannois la saison passée. C'était alors son premier but chez les professionnels. Cette fois, c'est son premier but de la saison.

Une seconde période un peu terne

La deuxième mi-temps a été donné par l'équipe de Sannois. Les Lavallois ne sont pas parvenus à mettre le pied sur le ballon. Laval n'a pas marqué le troisième but pour se mettre à l'abri mais heureusement, la défense a tenu et les Mayennais, grâce notamment à Jean-Christophe Bouet, n'ont pas encaissé de but.

Au classement, le Stade lavallois conserve sa 4e place à trois points du Mans qui joue ce samedi contre Rodez. Laval accueillera Marignane samedi prochain pour le compte de la 25e journée de National.

La réaction

La joie de l'entraîneur du Stade lavallois, Pascal Braud après cette victoire si attendue.

La feuille de match

Entente SSG - Laval : 1-2 (mi-temps : 1-2). Arbitre : Ahmed Taleb. 600 spectateurs environ.

Buts pour Sannois : Talal (40') ; pour Laval : Camara (33'), Ndulu (43').

Avertissements pour Laval : Danic (7'), Camara (74').

Laval : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé (cap), Scaramozzino - Camara, Obbadi (Makhedjouf 78') - Etinof (Keita 66'), Danic, Robic, Ndilu.

Les résultats et le classement