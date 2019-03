VIDÉO | National (J25) : le Stade lavallois bat Marignane et revient à un point du podium

Laval, France

L'adage "jamais 2 sans 3" s'est confirmé ce samedi soir pour le Stade lavallois avec un troisième succès consécutif. Les Tango ont dominé Marignane et pris leur revanche du match aller (défaite 2-0).

Le match débute fort avec l'ouverture du score dès la 4e minute. Un coup de tête de Bira Dembélé sur un corner de Gabriel Etinof. Puis, dix minutes plus tard, Marignane obtient un penalty après une faute de Jean-Christophe Bouet dans la surface. Mais le gardien lavallois arrête le tir du joueur adverse. A la pause, Laval mène 1-0 mais n'a pas encore réussi à faire le break.

Le doublé de Dembélé

Il faut attendre la 72e minute pour voir Laval doubler la mise. Les Mayennais obtiennent un penalty pour une faute sur Dembélé. Le jeune attaquant de 18 ans, Bridge Ndilu ne tremble pas et inscrit son deuxième but en deux matches. A deux minutes de la fin, le capitaine lavallois dévie une frappe de Florian Makhedjouf. Bira Dembélé s'offre un doublé, et devient le meilleur buteur du club avec six réalisations Toutes à domicile.

Au classement, le Stade lavallois revient à un point du Mans, 3e. Et se rapproche donc du podium avant d'aller défier Chambly (2e) jeudi prochain.

La réaction

La feuille de match

Laval - Marignane : 3-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Mickaël Leleu. 4514 spectateurs.

Buts pour Laval : Dembélé (4', 88'), Ndilu (72' s.p).

Avertissements pour Laval : Camara (27').

Laval : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé (cap), Mabussi - Robic, Camara, Obbadi (Makhedjouf 66'), Etinof (Cissé 85') - Ndilu, Keita (Danic 65').

Les résultats et le classement