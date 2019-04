VIDÉO | National (J29) : comme un parfum de Ligue 2 avant le derby entre Laval et Le Mans

Laval, France

Cela fait pile six ans que les supporters lavallois n'ont pas vécu ça. Un derby Laval / Le Mans à Le Basser. Le dernier, c'était le 31 mars 2013 en Ligue 2 (victoire du Stade lavallois 2-1). Ce samedi, non seulement il y aura le retour de ce fameux derby mais en plus un match avec de l'enjeu entre le 3e et le 4e de National. Avantage pour l'instant aux Lavallois qui possèdent deux points d'avance sur Le Mans. Un succès des footballeurs mayennais leur permettrait de faire un grand pas vers cette place de barragiste. En revanche, une contre-performance lavalloise hisserait Le Mans sur le podium à cinq journées de la fin du championnat.

Une belle affluence

Cette rencontre se disputera devant près de 10 000 spectateurs. Au match aller (perdu 1-0 par Laval), il y avait près de 19 000 personnes au MMArena. Pour ces spectateurs, il faudra prendre ses précautions. Les portes du stade ouvriront dès 12h30 et il est fortement conseillé d'arriver tôt afin de passer les contrôles tranquillement et de ne pas manquer le début de la rencontre. Par ailleurs, l'avenue Pierre de Coubertin (devant le stade) sera coupée à la circulation à partir de 11h30 et le stationnement interdit dès 9 heures aux abords du stade.

Sans Ndilu

Pour cette rencontre ô combien importante, l'entraîneur lavallois Pascal Braud est privé de ses deux défenseurs centraux, Aliouna Ba et Bira Dembélé. Ba, expulsé en fin de match à Dunkerque, a écopé de trois matches de suspension. Par ailleurs, le coach des Tango n'a pas retenu le jeune attaquant Bridge Ndilu qui avait manqué un penalty la semaine dernière. C'est Sekou Keita qui va faire son retour à la pointe de l'attaque lavalloise.

Le groupe

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Baba Cissé, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino, Sharly Mabussi

Milieux : Mahdi Camara, Gaël Danic, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Mounir Obbadi, Antony Robic, Alexandre Vincent

Attaquants : Sekou Keita, Nicolas Verdier

Suspendus : Alioune Ba, Bira Dembélé

Blessés : Clément Couvry, Bogdan Milosevic, Selim Bouadla

Non-retenus : Clément Anet, Carlos Rincon, Samuel Bouhours, Fodé Guirassy, Bridge Ndilu.

Laval / Le Mans, c'est à 14 heures ce samedi 6 avril et à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.