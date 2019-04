VIDÉO | National (J29) : le Stade lavallois remporte le derby du Maine et consolide sa troisième place

Laval, France

C'était jour de derby à Laval et la fête dans les travées du stade Francis Le Basser. Un match capital en vue d'accéder à la place de barragiste. Les footballeurs lavallois avaient non seulement l'avantage du terrain et du public mais aussi psychologique car chassés plutôt que chasseurs. Le derby du Maine, disputé devant près de 10 000 spectateurs, a tenu toutes ses promesses. A la mi-temps, Laval menait 2-0 (grâce à Robic et Keita, qui était de retour à la pointe de l'attaque). mais en seconde période, Laval s'est un peu éteint et les Manceaux se sont relancés après avoir obtenu un penalty à vingt minutes de la fin. la fin de match est très stressante, mais le public, les joueurs et le staff sont soulagés lorsque Gabriel Etinof obtient et transforme un penalty dans le temps additionnel. Une magnifique panenka pour le joueur formé au Stade lavallois.

Cinq points d'avance à cinq journées de la fin

Au classement de National, le Stade lavallois conforte sa troisième place et possède désormais cinq points d'avance sur Le Mans, 4e. Il reste cinq journées de championnat et 15 points à distribuer. Il en manque donc mathématiquement 10 au Stade lavallois pour être certain de terminer à la troisième place du championnat. La semaine prochaine, le club mayennais se déplacera à Pau.

La réaction

L'analyse de l'entraîneur lavallois, Pascal Braud à l'issue de cette belle victoire des Tango.

La feuille de match

Laval - Le Mans : 3-1 (mi-temps : 2-0). Arbitre : Rémi Landry. 9505 spectateurs.

Buts pour Laval : Robic (12'), Keita (34'), Etinof (90'+1 s.p)) ; pour Le Mans : Créhin (71' s.p).

Avertissements pour Laval : Keita (57), Verdier (93').

Laval : Bouet - Lambèse, Cissé, Scaramozzino (cap), Mabussi - Camara, Obbadi (Makhedjouf 64') - Robic (Verdier 63'), Danic, Etinof - Keita (Vincent 78').