VIDÉO | National (J30) : encore une défaite à l'extérieur pour le Stade lavallois qui tombe à Pau

Pau, France

Après son succès la semaine dernière à domicile dans le derby du Maine, le Stade lavallois n'a pas réussi à enchaîner. Une nouvelle fois à l'extérieur, les Mayennais ont déçu. Une défaite sur le terrain de Pau, seule équipe à s'être imposée à Le Basser cette saison. C'est la dixième défaite du Stade lavallois à l'extérieur cette saison en quinze déplacements.

Les footballeurs lavallois ont du faire face à une vaillante équipe paloise qui avait appris dans la journée qu'elle avait perdu trois points au classement sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu (Vincent Thill contre Bourg-en-Bresse). Après l'ouverture du score de la formation béarnaise, les Lavallois ont su réagir en égalisant douze minutes plus tard : un très joli centre d'Anthony Scaramozzino bien repris de la tête par Antony Robic. Mais en second période, les Palois se sont de nouveau montrés très entreprenants et cela s'est concrétisé par un but marqué sur une phase de contre.

Cette défaite permet malgré tout aux Tango de rester troisièmes du classement mais comme Le Mans FC l'a emporté, les Mayennais n'ont plus que deux points d'avance sur leur concurrent direct.

La réaction

L'entraîneur lavallois, Pascal Braud était déçu de la prestation de son équipe à la fin de la rencontre.

La feuille de match

Pau - Laval : 2-1 (mi-temps : 1-1). Arbitre : Thierry Bouille. 1150 spectateurs.

Buts pour Pau : Robic (c.s.c 18'), Gueye (72') ; pour Laval : Robic (30').

Avertissements pour Laval : Makhedjouf (33'), Dembélé (53').

Laval : Bouet - Lambèse, Cissé, Dembélé (cap), Scaramozzino - Camara, Makhedjouf (Rincon 87') - Etinof (Vincent 70'), Danic (Mabussi 81'), Robic - Keita.

Les résultats et le classement