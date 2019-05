VIDÉO | National (J33) : le Stade lavallois perd sa troisième place et s'éloigne des barrages

Laval, France

Les barrages pour l'accession en Ligue 2 se sont éloignés ce jeudi soir pour le Stade lavallois. Non seulement, Laval n'a pris qu'un point à domicile, tenu en échec par le champion de National, Rodez. Mais en plus, dans le même temps, Le Mans est parvenu à s'imposer à l'extérieur, sur la pelouse de Marignane.

Les footballeurs mayennais n'ont pas livré un mauvais match mais l'équipe de Rodez, malgré son titre en poche, s'est montrée performante. Surtout, les Tango ont encaissé un but en toute fin de première période. Et comme la semaine dernière à Tours, c'est Bridge Ndilu, à peine entré en jeu, qui a marqué le but lavallois. Ensuite, les Mayennais ont été incapables de marquer le seconde but, celui de la victoire.

Du coup, le Stade lavallois perd une place au classement et se retrouve à deux points du Mans. La semaine prochaine, Laval devra gagner à Quevilly-Rouen et que dans le même temps, Le Mans ne gagne pas à domicile contre Chambly.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Pascal Braud, après ce résultat nul à domicile.

La feuille de match

Laval - Rodez : 1-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : Floris Aubin. 4803 spectateurs.

Buts pour Laval : Ndilu (69') ; pour Rodez : Ruffaut (45'+2).

Avertissements pour Laval : Ba (45'), Keita (61'). Expulsion : Ba (90'+2).

Laval : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé (cap), Scaramozzino (Bouhours 23') - Cissé (Vincent 84'), Camara - Robic, Danic, Etinof - Keita (Ndilu 68').

