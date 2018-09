Laval, France

Tout va bien depuis quelques semaines au Stade lavallois. Les résultats sont excellents et le club mayennais occupe depuis le week-end dernier, le confortable mais toujours instable fauteuil de leader. Vendredi soir, contre l'Entente Sannois-Saint-Gratien, le Stade lavallois a surtout l'occasion d'écrire une belle page de son histoire : aligner six victoires consécutives. Du jamais vu en plus de 40 ans de professionnalisme. En début d'année 2018, Laval avait échoué de peu en concédant le nul à Marseille-Consolat après cinq victoires. Il y a presque dix ans, en 2009, c'est un nul à Créteil qui avait empêché les Tango d'aligner six succès de rang. Alors demain soir, les joueurs de François Ciccolini et Pascal Braud essaieront de faire mentir l'adage qui affirme "jamais deux sans trois" !

Le groupe

Comme la semaine dernière, l'entraîneur adjoint, Pascal Braud, a communiqué un groupe de 19 joueurs. A noter, l'absence par rapport à la semaine dernière de Sharly Mabussi, touché à la cuisse.

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Bira Dembélé, Alioune Ba, Kevin Perrot, Carlos Rincon, Anthony Scaramozzino, Bogdan Milosevic

Milieux : Gaël Danic, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Alexandre Vincent, Baba Cissé, Selim Bouadla

Attaquants : Samir Bakir, Nicolas Verdier, Bridge Ndilu, Fodé Guirassy

Suspendus : Mounir Obbadi

Blessés : Clément Couvry, Alexy Bosetti, Sharly Mabussi

Non-retenu : Clément Anet, Claudy Mbuyi