En s'imposant à domicile ce vendredi, le Stade lavallois a écrit un joli chapitre de son histoire professionnelle. Le club mayennais vient d'enchaîner six victoires consécutives, ce qui n'était jamais arrivé !

Le milieu de terrain, Gaël Danic, a marqué le premier but lavallois.

Laval, France

Contrairement à la saison passée, le Stade lavallois n'a pas trébuché au moment de vouloir rajouter un sixième succès aux cinq précédents. A domicile et face à l'Entente Sannois-Saint-Gratien, les Tango ont fait preuve de réalisme et d'efficacité pour offrir ce joli cadeau à leur public. Un succès 2-0 grâce d'abord à une magnifique coup franc de Gaël Danic. Puis en début de seconde période, c'est l'attaquant Nicolas Verdier qui doublait la mise, inscrivant ainsi son premier but sous les couleurs lavalloises. Malheureusement, le Niçois devait sortir sur blessure juste après victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche pendant l'action.

⚽️ Voir le magnifique but de Gaël Danic ! ⤵️pic.twitter.com/UEsflgXAJW — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 21, 2018

C'est donc la première fois de son histoire que le Stade lavallois parvient à aligner six victoires de suite. Et pourquoi pas la septième la semaine prochaine à Marignane ?

La réaction

La feuille de match

Laval - Entente SSG : 2-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Miclaël Leleu. 4236 spectateurs.

Buts pour Laval : Danic (17'), Verdier (50').

Laval : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé (cap), Perrot - Milosevic, Makhedjouf (Cissé 76') - Etinof, Vincent (Bouadla 82'), Danic - Verdier (Bakir 52').