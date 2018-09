Laval, France

L'équipe du Stade lavallois a remporté ses six derniers matches et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais le match à Marignane-Gignac a tout d'un piège tendu par les sudistes. Après avoir obtenu son accession en National , cette équipe a remporté son premier match de championnat. Puis, les joueurs de Marignane ont connu un passage délicat avec quatre défaites de suite. Le club des Bouches-du-Rhône reste sur deux matches nuls intéressants contre Bourg-en-Bresse et à Drancy. L'an dernier, c'est dans ce même département, sur la pelouse de Marseille-Consolat, que la série de cinq victoires avait pris fin (match nul, 2-2). Pourvu que l'histoire ne se répète pas ce vendredi.

De nombreux blessés

C'est un groupe de 17 joueurs qui a pris jeudi après-midi la direction des Bouches-du-Rhône. Mounir Obbadi (qui a purgé ses quatre matches de suspension) aurait du faire son retour mais il est tombé malade. Et puis surtout, l'infirmerie est bien remplie cette semaine. Clément Couvry et Alexy Bosetti ont été rejoints par le défenseur Anthony Scaramozzino, le milieu de terrain, Gaël Danic et l'attaquant Nicolas Verdier.

Le groupe

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Bira Dembélé, Alioune Ba, Kévin Perrot, Carlos Rincon, Sharly Mabussi

Milieux : Gabriel Etinof, Bogdan Milosevic, Florian Makhedjouf, Alexandre Vincent, Baba Cissé, Selim Bouadla

Attaquants : Samir Bakir, Bridge Ndilu, Fodé Guirassy

Blessés : Clément Anet, Clément Couvry, Anthony Scaramozzino, Gaël Danic, Alexy Bosetti, Nicolas Verdier

Malade : Mounir Obbadi

Non-retenu : Claudy Mbuyi

Le match Marignane-Gignac / Stade lavallois débute à 20 heures vendredi 28 septembre.