Comme la saison dernière, c'est dans le département des Bouches-du-Rhône que le Stade lavallois s'est vu stopper dans une belle série. La saison passée, c'est un match nul à Marseille-Consolat qui avait mis fin à une série de cinq victoires. Quelques mois plus tard, c'est à Marignane que la succession de six succès s'achève. Sur le terrain d'un promu, qui n'avait gagné qu'un seul match jusque là, les footballeurs lavallois sont tombés dans le piège. Un but encaissé à la demi-heure de jeu puis un autre au retour des vestiaires. Les absences, notamment dans le secteur offensif, ont pesé. Les Tango ne se sont pas procurés une seule occasion franche au cours de cette rencontre. Et les Lavallois ont perdu beaucoup trop de duels. Un jour "sans" certainement. Mais espérons que cela ne se reproduise pas trop souvent.

Marignane-Gignac - Laval : 2-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Thierry Bouille. 400 spectateurs environ.

Buts pour Marignane : Temmar (31'), Bru (50').

Avertissements pour Laval : Perrot (4'), Ba (53'), Milosevic (90'+2).

Laval : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé (cap), Perrot - Milosevic, Makhedjouf - Etinof, Bouadla (Guirassy 56'), Vincent (Ndilu 46') - Bakir.