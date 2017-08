VIDÉOS - Neymar au PSG : "222 millions d'euros, c'est le juste prix"

Le PSG n'est plus qu'à quelques heures de signer avec le Brésilien Neymar. Tout le monde parle de ce transfert et surtout des 222 millions d'euros de clause que va régler le club de la capitale pour libérer le joueur. France Bleu a interrogé un expert sur ce tarif qui fait tourner les têtes.

Neymar au PSG, ça n'est plus qu'une question d'heures. Un transfert qui fait énormément parler de lui, notamment par ce que c'est le plus onéreux de l'histoire : 222 millions d'euros. C'est la somme que va débourser le Paris-Saint-Germain pour la clause libératoire du joueur. France Bleu a donc interrogé un expert du sujet, Michael Tapiro. Selon lui, "c'est le juste prix".

Pour l'expert en sport buisness, l'arrivée de Neymar au Paris-Saint-Germain est tout simplement "formidable" et va permettre au club de la capitale "d'enfin s'inviter dans la cour des grands".

222 millions d'euros, non seulement ça ne me choque pas, mais c'est le prix juste"

Le spécialiste met l'accent sur le jeune âge du joueur, 25 ans seulement, mondialement connu et reconnu pour ses talents. Et surtout, c'est un investissement plus que sûr. Entre les retombées médiatiques qu'il va apporter au club, les achats de billets qui risquent d'exploser partout en France à chaque match de la star internationale, les droits télé et les ventes de maillots floqués, l'argent devrait vite entrer dans les caisses.

Il n'a que 25 ans. Dans 5 ans il sera certainement revendu à un prix largement supérieur du prix auquel il a été acheté"

Michael Tapiro va jusqu'à parler de "Neymarque". Le joueur est effectivement une marque à lui tout seul, et ce dans le monde entier. Une vraie "marketing machine" qui va demander une organisation très carrée autour du joueur pour "éviter tout pétage de plomb".

Plus que le "prix du joueur", le spécialiste est agréablement surpris que Neymar viennent bel et bien au Paris-Saint-Germain. Selon lui, Neymar fait preuve d'un certain "courage" en venant jouer à Paris. Une décision qui pourrait permettre au PSG de redécoller.