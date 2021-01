VIDÉO - Nouvelle Piverdière, crise économique, les Pinault : le président du Stade Rennais se confie

ENTRETIEN EXCLUSIF - Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a accordé un entretien à France Bleu Armorique. En ce début de nouvelle année, il évoque la crise économique, l'avenir de Julien Stéphan, le projet d'agrandissement de la Piverdière et ses relations avec la famille Pinault.

Voilà bientôt un an qu'il est arrivé au Stade Rennais. En ce début d'année et alors que les Rouge et Noir viennent de disputer leur match face à Nantes (0-0), le président du club de foot breton, Nicolas Holveck se confie à France Bleu Armorique.

Comment révolutionner le football français ?

Un entretien exclusif accordé quelques heures avant le derby breton pour évoquer la crise économique qui touche actuellement le football français. Le président a déjà estimé les premières pertes pour son club et il n'oublie pas les abonnés. Lors de cette interview, Nicolas Holveck évoque aussi ses relations avec l'entraîneur des Rouge et Noir et avec la famille Pinault.

Il y a quelques semaines, le président du club a déclaré qu'il ne "fallait pas avoir peur de révolutionner le football français". Nicolas Holveck avance ses premières propositions.

Regardez l'interview en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Armorique :