VIDEO - Nîmes vraiment en mode tyrannosaure face à l'OM ce soir ?

Pour ouvrir le bal de la 27e journée de Ligue 1 ce vendredi à 20h45, le Nîmes Olympique reçoit le voisin et ogre marseillais, actuel 2e du championnat et bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions. Les Crocos, pour leur part, ont retrouvé des couleurs depuis début janvier, et ils semblent désormais bien mieux armés dans leur opération maintien. Les hommes de Bernard Blaquart occupent pour l'instant la 18e place à égalité avec Dijon (17e) mais avec surtout 5 points d'avance sur Amiens et 14 sur la lanterne rouge, Toulouse.

Pour l'occasion, 400 supporters marseillais ont été autorisés de déplacement. Un important dispositif de sécurité est mis en place, avec plusieurs centaines de policiers et de gendarmes mobiles.

Le match, comme toujours, est à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère avec les commentaires de Romain Collet-Gaudin et Patrick Champ.