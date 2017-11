VIDÉO - Noël Le Graët : "Trop c'est trop, le magazine de Canal+ sur Benzema était complètement bidon"

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a réagi ce jeudi à la diffusion d'un documentaire sur Karim Benzema, dimanche dernier. "Trop, c'est trop", a-t-il estimé.

À quelques mois du Mondial en Russie et alors que Karim Benzema espère toujours un retour en équipe de France, Noël Le Graët a réagi ce jeudi pour France Bleu aux dernières déclarations de l'attaquant sur Canal+, dimanche dernier.

Un magazine "bidon et inintéressant"

"Je n'ai rien contre l'homme, c'est un excellent joueur", a expliqué le patron de la Fédération française de football, "mais ce qui s'est passé dimanche soir est un peu compliqué". "Trop c'est trop", a-t-il ajouté, "l'interview en plateau était suffisante, mais le magazine diffusé était complètement bidon et inintéressant".

Dimanche soir, Canal+ a en effet consacré une grande partie du Canal Football Club à l'attaquant du Real Madrid, avec une interview en plateau dans laquelle il s'est exprimé sur son absence en équipe de France. "Tant que Didier Deschamps sera le sélectionneur, je n'aurai pas la chance d'y retourner", a-t-il notamment déclaré. Karim Benzema n'est plus appelé en sélection nationale depuis le début de l'affaire du chantage à la sex-tape à l'égard de son coéquipier Mathieu Valbuena.

à lire aussi Chantage à la sextape contre Valbuena : Benzema obtient gain de cause devant la Cour de cassation

Un débat "lassant" pour Deschamps

Avec Deschamps, "il n'y a pas de discussion, c'est au point mort", a ajouté Karim Benzema. "Je l'ai eu au téléphone avant l'Euro et il n'y a pas eu d'explication. Comme il m'a montré du respect et après il m'a tourné le dos, c'est blessant", a conclu le joueur, confirmant "en vouloir" au sélectionneur. "Ça ne m'agace pas mais ça peut devenir lassant", a réagi lundi Didier Deschamps, interrogé à la veille du match amical contre l'Allemagne et qui regrettait le retour récurrent de ce débat autour de la non sélection du joueur formé à Lyon.

La soirée consacrée par Canal+ à Karim Benzema, et notamment le fameux documentaire "Le K Benzema", a provoqué des réactions diverses dans le milieu du football et des médias. Certains ont évoqué une "opération de communication", déplorant notamment le fait que la parole ne soit pas donnée à la défense au moment d'évoquer l'affaire de la sex-tape. Une opinion qui semble donc partagée par Noël Le Graët.

► L'intégralité de l'interview de Noël Le Graët sera diffusée dimanche 19 novembre à 19h dans Stade Bleu.