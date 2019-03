VIDÉO - Olivier Giroud : "Des critiques il y en aura toujours, elles me font avancer quoi qu'il arrive"

Froges, France

Il a accordé de longues minutés à France Bleu au micro de Jacques Vendroux. Olivier Giroud est l'invité de Stade Bleu qui sera diffusé ce dimanche 24 mars (19h-19h30).

"Je me construis sur les critiques"

Dans cet entretien, l'attaquant de l'équipe de France de football championne du monde 2018 est notamment revenu sur les critiques d'une partie du public et de certains médias dont il fait l'objet lorsqu'il porte le maillot tricolore. Le joueur de Chelsea assure que cela le renforce : "Aujourd’hui si j'en suis là, c'est que j'ai une certaine force de caractère, de mental qui me permet de passer outre les critiques".

Quatrième buteur de l’histoire des Bleus avec 33 réalisations devant Zidane (31) et juste derrière Trézéguet (34), Olivier Giroud dit que ces critiques ne l’atteignent pas : "Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je ne lis pas trop la presse. Bien sûr parfois j'ai vent des trucs qui se disent dans les médias par des potes ou la famille. C'est plus eux que ça touche que moi. Moi j'en ai l’habitude, je me construis là-dessus. Je m'en nourris pour me donner cette énergie positive sur le terrain."

L'ancien joueur de Montpellier passé ensuite par Arsenal va même plus loin en mettant en garde les plus jeunes joueurs : "Je pense que ce sera le problème des générations futures qui sont trop présentes sur les réseaux sociaux où il se dit tout et n'importe quoi. Il faut savoir se protéger et faire la part des choses par rapport à ça."

Découvert à Grenoble avant de passer par Istres et Tours, Olivier Giroud coupe fin au débat : Je sais très bien quand je fais un bon match ou pas. Et je sais très bien ce que j'apporte à l'équipe de France ou pas".

"Je dois beaucoup au club de Montpellier"

Autre passage fort : celui sur son transfert à Montpellier. Olivier Giroud raconte comment le président Louis Nicollin l'a persuadé de signer chez lui plutôt que d'aller jouer en Ecosse. Avec la suite que l'on connaît : 39 buts en 85 matches entre 2010 et 2012 avec un titre de champion de France à la clef avec le MHSC, puis transfert à Arsenal (105 buts en 253 matches entre 2012 et 2018) et enfin Chelsea (15 buts en 52 matches).

► Retrouvez l'interview complète d'Olivier Giroud Stade Bleu ce dimanche 24 mars entre 19h et 19h30.