VIDÉO - Pascal Dupraz sur France Bleu : "l'AS Saint-Étienne va se maintenir"

Il est l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne depuis moins d'un mois. Pascal Dupraz était sur France Bleu pour parler de sa mission sauvetage de l'ASSE en Ligue 1, de son amour pour les Verts, sa Haute-Savoie natale et du mercato. Voici ce qu'il faut retenir ce cette heure avec le "coach Dupraz".

Une heure avec Pascal Dupraz : c'était l'événement sur France Bleu Saint-Étienne Loire, ce vendredi matin. Le natif de Haute-Savoie a répondu nos questions, avec sourire et dans son style... bien à lui.

"Entraîner l'ASSE, c'est un rêve de gosse"

On a souvent entendu dire le coach Pascal Dupraz qu'il n'avait peur de rien dans le football, en revanche, il nous a confié qu'il avait des rêves... et que les Verts étaient l'un d'entre eux : "entraîner l'AS Saint-Etienne c'était un rêve de gosse [...] et pour un entraineur professionnel, c'est une référence. À partir du moment où je suis un entraîneur sans club et que l'ASSE me contacte, je n'ai qu'une envie, c'est de rejoindre les Verts". Et, même si son nom a été évoqué très tôt dans la saison, pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz a tenu à préciser "par respect pour ses prédécesseur", qu'il n'avait pas fait de lobbying pour ce poste "car ce n'est pas possible dans notre métier". Sone embauche, il la voit plutôt comme "un concours de circonstance : l'ASSE est en difficulté et on m'appelle le pompier de service. Ça me va très bien. Pompier c'est mieux que pyromane. L'objectif c'est de reconnecter tout le monde. Si nous y parvenons, alors c'est bon signe."

"Il faut représenter davantage une équipe"

Le seul but de Pascal Dupraz cette saison sera d'éviter à tout prix la relégation de l'ASSE. Pour cela, il dresse un état des lieux de l'ambiance à son arrivée et des résultats obtenus depuis un mois : "à mon arrivée, les joueurs étaient -comme souvent dans ce genre de cas- préoccupés, parfois tristes. Depuis que je suis là, je ne vois pas de désunion dans le vestiaire" explique-t-il. "Aujourd'hui, c'est un peu moins triste dans le vestiaire et toujours investi sur le terrain. [...] Comme je suis leur guide aujourd'hui, je m'attache à connaître les joueurs, les écouter, leur expliquer ma méthode parce que je considère qu'on ne peut plus aujourd'hui manager de manière autoritaire".

En arrivant, il explique qu'il a dressé un état des lieux en visionnant les 18 premiers matches de l'ASSE avant son arrivée. "J'ai dressé des constats" poursuit-il, "l'équipe prend beaucoup de buts et n'en marque pas beaucoup, elle est dernière et compte 12 points. Il faut changer des choses et cela tombe bien parce qu'en changeant de coach, on change de manière. Il s'agit de fédérer sur un projet de jeu simple, mais pas simpliste. La première des urgences" c'est de représenter davantage une équipe".

Pour se concentrer sur un objectif, rien de mieux que de se fixer une date limite répond encore Pascal Dupraz. Et cette date, il l'imagine "fin mai, soulagé, heureux pour tous ceux qui aiment l'ASSE. L'AS Saint-Étienne va se maintenir, il reste 57 points en jeu. Il faut qu'on arrête de regarder le classement pour arrêter d'être dans un climat anxiogène, prendre son destin en main et croire en soi" martèle-t-il.

"L'ETG FC, c'est l'histoire d'une vie"

Pour ce natif de la Haute-Savoie, il est essentiel de savoir d'où l'on vient. Celui qui a passé trois saisons avec l'ETG en tant que manager, club qui a évolué parmi l’élite de 2011 à 2015, se souvient :"les Croix de Savoie, l'Évian Thonon Gaillard Football Club (qu'il a fait monter du monde amateur à la Ligue 1, ndlr), c'est l'histoire d'une vie. C'est une chose à laquelle j'étais seul à croire. J'en veux pour preuve que lorsque nous sommes montés en Ligue 1, j'ai du recevoir 500 textos d'anciens joueurs que j'ai coaché qui m'ont rappelé que je leur en parlais tout le temps, que je l'avais prédit, qu'on serait les précurseurs du foot pro en Haute-Savoie. Ça prouve que j'avais bon œil !" se rappelle-t-il aujourd'hui, goguenard.