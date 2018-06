Grenoble, France

C'est un homme expérimenté, et surtout un grand connaisseur de la Ligue 2, qui prend les rênes du GF38. Philippe Hinschberger, 58 ans, s'est engagé pour deux saisons avec le club grenoblois avec pour objectif de le maintenir à ce niveau. Lors d'une conférence de presse au stade des Alpes vendredi soir, il s'est exprimé sur son arrivée, sa gestion des premiers jours au club, et sa découverte de Grenoble et du GF38.

Sur cette arrivée à deux jours de la reprise de l'entraînement

"Beaucoup d'excitation, plutôt une impatience positive. Je vais avoir 59 ans, je prends les choses avec beaucoup plus de recul, en tentant de mieux réfléchir, c'est déjà pas si mal (rires). Je suis très content, mais mon arrivée est quand même quelque peu précipitée. Je vais découvrir un certain nombre de choses, de joueurs de l'effectif. Il va falloir aller très vite sur le recrutement parce qu'il n'y a que cinq semaines de préparation, ça va passer très vite."

"À partir du moment où je suis ici, je suis au boulot" — Philippe Hinschberger

"Le GF38 c'est un gros club. Un club qui revient de l'enfer et qui aujourd'hui est sur une dynamique positive avec deux montées. Quel sera le niveau que l'on pourra atteindre sur la Ligue 2 ? J'en sais rien du tout. En tout cas, moi cette dynamique j'ai envie de l'entretenir. C'est un club qui est en pleine mutation sur ses infrastructures, qui réfléchit. Quand on propose Grenoble, franchement, ça ne se refuse pas. La phase de réflexion a été très courte, on parle de quelques heures."

Sur les objectifs du GF38 pour la prochaine saison

"On monte d'une division, ça sera peut-être moins facile que l'année dernière. Quand vous voyez aujourd'hui le championnat de Ligue 2, vous avez quinze équipe qui ont joué en Ligue 1, il y a du client. Il va falloir jouer Troyes, Metz, Nancy, Lens, Lorient, et j'en passe. C'est un gros championnat, presque une Ligue 1 bis. L'objectif aussi, quand on veut mettre sa patte, c'est d'avoir quelques résultats. Quand vous ne gagnez pas un match, vous pouvez parler de ce que vous voulez, ça n'intéresse personne. Moi ce que je veux c'est que l'on sache quoi faire quand on a le ballon, quoi faire quand on ne l'a pas."