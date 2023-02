VIDÉO - Plus de 500 supporters de l'OGC Nice à l'entraînement des Aiglons avant l'OM

"Les Niçois sont là", ont notamment chanté les supporters du Gym présents ce samedi en fin d'après-midi au centre d'entraînement. Et s'ils se sont rassemblés aussi nombreux (au moins 500) pour mettre l'ambiance et chanté leur amour pour les Aiglons, c'est parce que les supporters niçois sont une nouvelle fois privés du déplacement au stade Vélodrome. Une interdiction qui ne surprend personne mais désole tout le monde. "On commence à s'y habituer à ces interdictions et c'est peut-être ça le pire..." souffle Adrien, abonné en Populaire Sud.

"On a envie de leur montrer qu'on est là"

Comme Adrien, ils sont des centaines à sortir les drapeaux et les fumigènes au moment où les Aiglons rentrent sur la pelouse vers 17h pour l'ultime entraînement avant ce derby de la Méditerranée qui s'annonce brûlant. "La Brigade Sud est toujours là," entend-on à plusieurs reprise. "On a envie de leur montrer qu'on est là et qu'on les soutient. Ils nous font plaisir en ce moment," explique Carole, elle aussi abonnée. "On va le faire demain, on va enchaîner une troisième victoire en une semaine," pronostique l'inévitable Alain.

Terem Moffi à la frappe devant les supporters du Gym ce samedi à l'entraînement. © Radio France - Maxime Bacquié

Ghisolfi en homme à tout faire sur le bord du terrain

Pendant que les Aiglons s'imprègnent de ces ondes positives, on voit le directeur sportif Florent Ghisolfi, casquette vissée sur la tête, s'activer sur le bord du terrain pour aller chercher et installer des barrières métalliques et ainsi permettre aux supporters de suivre la séance d'entraînement au plus proche de la pelouse. Sur le terrain, le nouvel Aiglon Terem Moffi semble très en jambe et enchaîne les frappes au but face à Kasper Schmeichel. Jean-Clair Todibo et Hicham Boudaoui évoluent eux aussi sans gêne apparente, après leur sortie sur blessure mercredi à Lens. Les Aiglons partent dimanche vers Marseille. Pour poursuivre la dynamique. Et faire vibrer, à distance, leur supporters.