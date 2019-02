VIDÉO - PSG : Neymar pleure lors de son anniversaire en évoquant sa blessure

Paris, France

La fête, les paillettes et les pleurs. Pour son 27e anniversaire - le deuxième depuis son arrivée dans la capitale -, Neymar est passé par toutes les émotions.

Le n°10 vedette du PSG a réuni sa famille, ses coéquipiers et plusieurs célébrités au très huppé Pavillon Gabriel à proximité des Champs-Élysées.

Blessé au pied droit à cause d'une lésion du cinquième métatarsien droit qui le tient éloigné des terrains pour plusieurs semaines, le Brésilien est arrivé en s'appuyant sur des béquilles d'un rouge flamboyant en harmonie avec le dress code de la soirée.

"Un nouveau métatarse" comme cadeau

Plus tard dans la soirée, Neymar a fait un discours sur scène où il est apparu ému aux larmes, comme le montrent ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

"Je traverse une phase qui est 100% difficile dans ma vie. Mais je suis heureux de voir la maison remplie. Pour un athlète, être en béquille est difficile."

Et de préciser avant de pleurer : "Ce que je souhaitais le plus aujourd'hui comme cadeau, c’était un nouveau métatarse afin de pouvoir me battre sur le terrain et faire ce que j'aime le plus, jouer au football."

200 invités

Quelque 200 invités étaient attendus. Parmi les plus notables, le DJ français Bob Sinclar, le chanteur brésilien Wesley Safadao ou le récent champion du monde de surf Gabriel Medina.

Ses coéquipiers au PSG étaient également de la partie comme Kylian Mbappé et Dani Alves qui ont poussé la chansonnette avec Neymar.

Verratti et Buffon © AFP - Thomas SAMSON

Dani Alves © AFP - Thomas SAMSON

Thiago Silva © AFP - Thomas SAMSON

Di Maria © AFP - Thomas SAMSON

Le DJ Bob Sinclar © AFP - Thomas SAMSON

Un anniversaire critiqué deux jours avant la Coupe de France

La fête, intitulée la "Nuit Rouge", a eu lieu deux jours avant le huitième de finale de Coupe de France du PSG mercredi contre Villefranche-sur-Saône (3e division), au Parc OL où les Parisiens se sont inclinés 2-1 contre l'Olympique lyonnais, dimanche en championnat.

Le précédent anniversaire du Brésilien avait fait polémique. Le capitaine de Sochaux, que le PSG allait affronter dans les mêmes circonstances, avait fustigé le manque de "respect" des joueurs parisiens. Ce qui ne les avait pas empêchés de se qualifier aisément 4-1.