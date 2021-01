VIDEO PSG : Pokettino ou Potchettino ? "Moi les deux me vont bien" confie Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino n'a pas fait de grandes déclarations dans sa conférence de presse de présentation. Habile communiquant, le nouvel entraîneur du PSG a effectué une visioconférence de 50 minutes. De son plaisir d'être au PSG à la qualité de son effectif, le technicien a ensuite déminé certains sujets mercato, Messi ou sur le leadership de Neymar.

Agréable avec les journalistes dans de son grand oral, l'entraîneur argentin a décroché un large sourire à la question de France Bleu Paris. Nous avons en effet demandé au technicien la bonne prononciation pour son nom de famille. La réponse est bienveillante "C'est vraiment en fonction dont la façon les gens le sentent et sont le plus à l'aise. En italien, c'est Pokettino, en Argentine c'est Potchettino… Les deux me vont bien !"

