VIDÉO - PSG : Unai Emery veut que "Neymar débute dans le 11"

Les débuts de Neymar se rapprochent. Le PSG n'attend plus désormais que l'homologation par la LFP du contrat de son joueur star. L'entraîneur parisien Unai Emery a même laissé entendre vendredi que Neymar pourrait être titulaire dimanche à Guingamp (21h, L1).

Le feu vert n'est plus très loin pour Neymar. Après une semaine d'attente, le FC Barcelone a encaissé le chèque de 222 millions d'euros et la FFF a reçu le Contrat international de transfert. Il ne reste plus qu'à la ligue de football d'homologuer le transfert. Si tout se passe bien, Neymar pourra jouer dimanche et d'ailleurs ce vendredi "Nous voulons que Neymar débute dans le 11 de départ. Il est prêt. Il peut jouer. On attend l'homologation." a glissé Unai Emery l'entraîneur parisien en conférence de presse.

