VIDEO : Quand Iliman Ndiaye, nouvelle recrue de l'OM, régalait déjà les Marseillais à 11 ans

Il n'avait que 11 ans à l'époque mais il régalait déjà les Marseillais. Iliman Ndiaye, international sénégalais de 23 ans, doit signer avec l'OM officiellement ce lundi. Le joueur du Sheffiled United s'engagera pour 5 saisons . Grand fan du club olympien, le petit Rouannais avait fait un stage à l'OM étant plus jeune. Devant la gare Saint-Charles, le jeune prodige régalait alors les Marseillais avec ses dribles et ses jongles.

ⓘ Publicité

J'aime bien cet esprit marseillais... La convivialité, l'accueil, la chaleur, c'est le soleil quoi !

Dans cette vidéo publiée sur Youtube par Man Baroy, le jeune joueur né à Rouen est filmé alors qu'il repart de Marseille après un stage de football. Devant la gare Saint-Charles, alors qu'il attend son train, plusieurs supporters sont présents sur le parvis car un match OM-Montpellier se joue le soir. Iliman Ndiaye, 11 ans, en profite pour "taper au ballon", sous le regard des Marseillais impressionnés.

La star de 11ans ILIMAN NDIAYE à l'olympique de marseille (om)

Certains spectateurs l'applaudissent, l'encouragent, et veulent même lui donner de l'argent ! "Mais mon père a dit non", sourit le petit-garçon. Ravi de sa visite, Iliman Ndiaye le dit : "J'aime bien cet esprit marseillais. C'est la convivialité, l'accueil, la chaleur, c'est le soleil quoi ! C'est ça le football ! Je me suis régalé."

Des années plus tard, le petit joueur qui jouait devant la gare Saint-Charles se retrouve donc à l'OM. Lors de son arrivée, dans la nuit de dimanche à lundi, de nombreux supporters l'attendaient à l'aéroport . L'international sénégalais doit signer pour 5 saisons. Il passe ce lundi sa visite médicale.