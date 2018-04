Les Herbiers, France

Quentin Bonnet est un pur produit du centre de formation du FC Nantes. Il a passé sept ans à la Jonelière (2003-2010). Il a notamment côtoyé Sofiane Hanni (Moscou) et Erwin Zélazny (Troyes). Lui n'est pas devenu professionnel. Originaire de Vieillevigne près de Montaigu, il a ensuite fait une belle carrière dans le monde amateur. Il a notamment porté les couleurs de Vannes, du Poiré-sur-Vie et d'Avranches. A 28 ans, il rêve désormais d'accéder en finale de la Coupe de France et de fouler la mythique pelouse du Stade de France.

Quentin Bonnet, gardien du VHF, s'est prêté au jeu de l'interview décalée.

