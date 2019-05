VIDEO - Racing Club de Strasbourg 1979 : que sont les champions devenus ?

Strasbourg, France

"Le plus beau jour de ma vie de sportif" : au tout début de notre vidéo, sur les images d'archives, on entend l'émotion retenue de Gilbert Gress, le seul entraîneur à avoir obtenu, jusqu'ici, le titre de champion de France de première division pour le Racing Club de Strasbourg. C'était le 1er juin 1979 à Gerland. Les Alsaciens venaient de battre Lyon 3 buts à 0.

Samedi 18 mai, les champions 1979 seront célébrés, à l'occasion du match de la 37e journée de Ligue 1 contre Rennes. Paisibles retraités ou stars du ballon rond, que sont-ils devenus ? France Bleu Alsace les a presque tous retrouvés. Les statistiques sont signées Jeoffrey Voltzenlogel de Racing Data Base.

Vous retrouvez ici les 21 joueurs qui ont participé au sacre du Racing en 1979, plus le gardien remplaçant et l’entraîneur. En tête du classement, ceux qui ont joué le plus de matchs lors de la saison 78-79 :