VIDÉO - Relégation ou barrage : les options du DFCO pour la dernière journée de Ligue 1

Dijon, France

La pression monte à quelques jours de la dernière journée de Ligue 1 : ce vendredi 24 mai, la saison 2018-2019 s'achèvera sur la 38e et dernière journée avec, comme enjeu, la distribution des dernières places qualificatives pour les compétitions européennes. Cette ultime journée permettra surtout de savoir quelles équipes restent en Ligue 1 et quelle formation disputera les barrages de maintien. Le coup d'envoi de tous les matches sera donné à la même heure : 21h05.

Cette dernière journée de L1 sera donc cruciale pour les Dijonnais du DFCO, actuellement 19e avec 31 points, juste derrière Caen, 18e avec 33 points. Comment le DFCO peut s'en sortir cette année en Ligue 1 et se maintenir ? Notre journaliste, Arnaud Racapé, vous explique les différentes options du club dijonnais.

Scénario un : une victoire pour Dijon, une défaite pour Caen

Le premier scénario est celui-ci : en cas de victoire, vendredi soir face à Toulouse à Gaston Gérard ET d'une défaite, dans le même temps des Normands, Dijon passerait devant Caen. Le DFCO terminerait la saison à la 18e place et pourrait jouer les barrages, et éventuellement, se maintenir en Ligue 1.

Scénario deux : Dijon explose Toulouse, Caen perd ou fait match nul

Le deuxième scénario, plus improbable, serait de voir DIjon exploser Toulouse et gagner, vendredi soir, par six buts d'écart. Si dans le même temps, Caen perd ou fait match nul, alors, là aussi, le DFCO serait également à la 18e place.

Scénario trois : Dijon perd ou gagne, mais... Caen gagne

Dernier scénario, que le DFCO s'incline ou gagne face à Toulouse, si Caen gagne, les Dijonnais se retrouveront directement en Ligue 2 et ceci, directement.