VIDEO - Reprise de l'entrainement sous pression pour l'ASNL

La préparation physique de l'ASNL s'apparente à une course contre la montre. Le club lorrain, tout juste repéché en National 1 , n'a plus que trois semaines avant son premier match de championnat contre Villefranche Beaujolais, le 11 aout. En parallèle, la cellule de recrutement tourne à plein régime pour étoffer l'effectif et constituer le groupe le plus complet possible.

Préparation physique express

Les deux premières séances d'entrainement ont surtout été accès sur de la course et du renforcement musculaire. "On essaie de se préparer au mieux, on a une préparation qui est un peu décalée...", confie l'attaquant Lenny Nangis, en marge du terrain. "Pour l'instant ce sont surtout des séances physiques, avec peu de ballons, mais bon, on va s'adapter", ajoute, de son côté, le défenseur Gaëtan Bussman.

Les joueurs de l'ASNL en pleine séance d'entrainement en forêt de Haye. © Radio France - Julien Penot

Pour gagner du temps, le préparateur physique Arnaud Lesserteur avait donné des consignes en amont : "Ce n'est pas commun de faire de préparation en trois semaines, d'habitude c'est plus en cinq ou six semaines. Pendant les douze jours de décalage, les joueurs ont travaillé individuellement, on a essayé d'aménager leur planning." Ce retard sera compensé par une période de préparation qui se prolongera jusqu'à fin aout. Le staff doit également prendre en compte que les futures recrues auront aussi suivies des entrainements propres à leur club actuel.

La cellule de recrutement en ébullition

Le sujet est sur toutes les lèvres des supporters présents à cette séance d'entrainement ouverte au public : à quoi va ressembler l'équipe lors de la reprise du championnat ? "L'effectif est un peu court pour l'instant, s'inquiète Alain, installé sur le côté du terrain, cela va être un peu compliqué." "On voit qu'une dizaine de jours est restée, je pense que Benoît Pedretti veut s'appuyer sur ce noyau là, et construire autour", note Gary, maillot de l'ASNL sur les épaules.

Au total, quinze joueurs étaient sur la pelouse ce mardi 18 juillet, dont neuf déjà présents la saison dernière. Pour le moment, deux nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe : le milieu de terrain Teddy Bouriaud, venu du Puy en National et l'attaquant Cheikh Touré de l'AS Poissy, en National 2. Quatre jeunes du centre de formation complètent le groupe. "La cellule de recrutement travaille tous les jours, les téléphones sonnent très souvent... Après il faut faire les bons choix", confie Arnaud Lesserteur.

Les joueurs de l'ASNL en pleine séance d'entrainement en forêt de Haye. © Radio France - Julien Penot

Le préparateur physique ajoute que l'entraineur principal est à la recherche de profils précis, "qui rentrent le plus possible dans le projet sportif qu'il veut mettre en place." Nous n'en serons pas plus. Benoît Pedretti garde pour le moment le silence sur ses ambitions en National et les attentes qu'il a vis-à-vis de son équipe. L e premier match est prévue le 11 aout contre Villefranche Beaujolais, avant un derby contre les Vosgiens du SAS Epinal.