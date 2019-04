Vidéo - Revivez la conférence de presse de présentation de Gilles Grimandi à l'OGC Nice

Le nouveau directeur technique du Gym, Gilles Grimandi a été officiellement présenté ce jeudi au centre d'entrainement rouge et noir. Il arrive avec l'envie de trouver un ADN au club et nomme déjà un responsable du recrutement.

Le président du Gym, Gauthier Ganaye et le nouveau directeur technique de l'OGC Nice, Gilles Grimandi

Nice, France

L’entraîneur rouge et noir, Patrick Vieira avait prévenu il y a un mois, au moment de l'annonce de l'arrivée de Gilles Grimandi, son ancien coéquipier et ami est plutôt réservé. Un homme de l'ombre qui l'assume dès le début de la conférence de presse. "Je suis heureux d'être ici, plus sur le terrain que dans cette salle, mais je suis heureux d'être là".

Une triple casquette pour le nouveau directeur technique

Aux côtés de Gauthier Ganaye, le président du club, Gilles Grimandi a livré quelques détails sur son poste. En tant que directeur technique il aura en charge la performance de l'équipe professionnelle, le centre de formation et le recrutement. Des compétences déjà employées durant 13 ans au sein du staff d'Arsenal avec un certain Arsène Wenger.

Gilles Grimandi a voulu aussi rassurer, notamment sur la présence du coach l'an prochain sur le banc rouge et noir. Selon lui, le projet séduit Patrick Vieira qui pourrait résister aux appels des grands clubs : "Je connais très bien Patrick, il sera à nos côtés la saison prochaine. Il a un plan de carrière".

Le secteur offensif comme priorité pour le recrutement

Pour l'aider dans sa tâche, Gilles Grimandi a demandé l'aide Mathieu Louis-Jean. L'ancien joueur du Havre et recruteur pour Manchester United a été nommé responsable du recrutement. "Je souhaitais l'attirer car il a une grande connaissance du foot français et très compétent au niveau international. Ce n'est pas un secret de polichinelle, il y a un manque au niveau offensif, c'est l'objectif du mercato."

La conférence de presse de présentation officielle de Gilles Grimandi