VIDÉO - Revivez la défaite de l'US Orléans face à Villefranche-Beaujolais (0-1) dans les conditions du direct

L'US Orléans se déplaçait à Villefranche-sur-Saône ce vendredi soir pour affronter Villefranche-Beaujolais pour la 15e journée de National. Les Orléanais se sont inclinés 1 à 0 et redescendent donc 14e au classement. Revivez le but caladois et la défaite dans les conditions du direct.

L'US Orléans ne réussit toujours pas loin de ses terres. Après sa défaite la semaine dernière à la Source contre Bourg-en-Bresse (1-1), l'USO s'est une nouvelle fois incliné à l'extérieur. Les Orléanais se déplaçaient ce vendredi soir à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, pour affronter Villefranche-Beaujolais à l'occasion de la 15e journée de National. Une défaite 1 but à 0. Les Orléanais redescendent donc 14e au classement.

On vous propose de revivre le but dans les conditions du direct.

Un nouveau déplacement vendredi prochain

Les Orléanais se déplaceront une nouvelle fois la semaine prochaine au Mans pour un match en retard de la 13e journée de National. Ce sera un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi 20h.