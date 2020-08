VIDÉO - Revivez la première Tribune 100% USO de la saison avec Philippe Boutron, le président du club

C'était la grande rentrée de Tribune 100% USO ce lundi soir sur France Bleu Orléans avec comme invité Philippe Boutron, le président de l'US Orléans. Il était question du début de saison de l'USO et du mercato. Pas d'attaquant envisagé tant qu'aucun départ n'est enregistré selon le président.

C'était la grande première de la saison. Tribune 100% USO a fait sa grande rentrée ce lundi soir sur France Bleu Orléans, en Facebook live cette saison, avec comme invité de marque Philippe Boutron, le président de l'US Orléans.

Autour de la table pendant une demi-heure, Joël Germain, notre consultant foot, Patrick Paumier de la République du Centre et Yann Grison, supporter de l'USO ont débattu et sont revenus sur le début de saison des Orléanais en National.

Travailler offensivement

On a évoqué les deux premières rencontres de la saisons, qui se sont conclues par deux défaites, "deux matchs perdus offensivement", estime Joël Germain. "On a eu sept ou huit coups de pieds arrêtés que l'on n'a pas converti face à Créteil, il faut travailler", affirme lui Philippe Boutron. Pour Patrick Paumier, c'est plutôt une "sensation d'impuissance quand on arrive dans la surface adverse".

Malgré deux défaites en deux matchs, face à Laval et Créteil, on ne peut pas revoir les objectifs à la baisse selon le président du club mais il faut vite enchaîner les victoires pour renouer avec la tête du peloton de National.

Pas de recrue tant qu'il n'y a pas de départs

Nos invités sont revenus également sur le mercato orléanais et notamment sur la venue d'un potentiel attaquant. Il n'y aura pas de recrue tant qu'aucun départ n'est enregistré explique le président. "Hicham Benkaïd ne partira pas et pour le moment Gaëtan Perrin et Yohan Demoncy n'ont pas reçu de sollicitations", rappelle Philippe Boutron.

Pour le reste, l'équipe ne devrait pas bouger avant la fin du mercato.

Prochain match pour l'US Orléans, ce sera face à Bastia-Borgo ce jeudi soir à la Source. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 19h30.