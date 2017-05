VIDEOS | Revivez la soirée anniversaire de Niort, 30 ans après la montée en D1 de football

Il y a 30 ans, Niort montait en D1 de football. Un anniversaire fêté ce vendredi soir, pour le match de L2 entre les Chamois Niortais et Strasbourg. Tour d'honneur, rencontre des anciens joueurs, souvenirs. Et un match nul 2 - 2 entre Niort et le leader du championnat cette année.

Niort a fêté l'anniversaire de sa montée en 1ère division de football, ce vendredi soir au stade René Gaillard, avec les joueurs de l'époque. L'équipe de 1987 a assisté ensuite au match des Chamois Niortais de 2017, qui ont tenu tête au leader de Ligue 2 : match nul entre Niort et Strasbourg 2 - 2 dans cette 37ème journée.

La fête a commencé à 20h avec un tour d'honneur des joueurs de 1987, et une séance photos, applaudis par les supporters niortais.

Toute la soirée, des anciens joueurs de Niort sont venus raviver les souvenirs de 1987, au micro de France Bleu Poitou, comme Pascal Gastien, qui a aussi été entraîneur des Chamois Niortais.

Pascal Gastien l'un des anciens de 1987 est à René Gaillard pour les 30 ans de la montée en 1ère division des #Chamois pic.twitter.com/f5hz1QKfTA — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 12, 2017

20h30 : Abedi Pelé donne le coup d'envoi

A 20h30, le coup d'envoi du match Niort - Strasbourg est donné par Abedi Pelé, meilleur joueur de l'histoire des Chamois Niortais.

Le coup d'envoi a été donné par Abedi Pelé ancien des #Chamois niortais pour le dernier match de la saison à domicile face à Strasbourg pic.twitter.com/v9b0KWP7Fp — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 12, 2017

L'ancien joueur Niortais, Abedi Pelé, vient ensuite raviver les souvenirs de 1987, à la mi-temps, sur France Bleu Poitou.

Match nul 2 - 2 entre Niort et Strasbourg

Devant leurs aînés, les joueurs de Niort ont réussi à tenir en échec le leader de L2, pour leur dernier match à domicile de la saison, devant leurs supporters.

Les supporters des #Chamois niortais au rdv pour le dernier match de la saison à René Gaillard face à Strasbourg. À vivre sur @Bleu_Poitou pic.twitter.com/9W3XTlPVJe — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 12, 2017

Vous pouvez revivre ce match Niort - Strasbourg commenté avec les joueurs de 1987 jean-Michel Bassot et Azzedine Amanallah :

Pour la dernière journée du championnat, Niort se déplace à Lens.