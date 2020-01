VIDÉO – Revivez la soirée de folie du Pau FC en Coupe de France

Le Pau FC, héroïque, a éliminé les Girondins de Bordeaux 3-2 après prolongation ce jeudi soir dans un Hameau en liesse. France Bleu Béarn vous propose de revivre l'ambiance de cette soirée mémorable...

Pau, France

Les supporters du Pau FC, et plus généralement les passionnés de foot béarnais, risquent de garder des étoiles dans les yeux un bon moment en repensant à la prouesse réalisée par les joueurs de Bruno Irles, tombeurs des Girondins de Bordeaux 3-2 après prolongation. Pour les 15.600 les chanceux présents au Hameau, les souvenirs seront sans doute encore plus forts.

Sur l'ouverture du score de Name (24e), le stade a exulté, l'égalisation de Maja (41e) l'a refroidi, avant que le but de Jarju juste avant la mi-temps ne permette une nouvelle manifestation haute en décibels de la satisfaction du public. La deuxième égalisation, signée De Préville d'une mine sur coup franc (81e), a encore fait monter d'un cran la dramaturgie de la soirée. Elle a définitivement basculée dans la folie avec le but libérateur de Lamine Gueye (117e) synonyme de 8e de finale de Coupe de France au bout de la prolongation.

France Bleu Béarn au cœur de l'événement avec un avant-match d'une heure, depuis le pied de la tribune d'honneur du Hameau. © Radio France - Hamza Elaafifi

Bernard Laporte-Fray, le président du Pau FC dans l'avant-match. © Radio France - Hamza Elaafifi

Antoine Batisse, habituel capitaine mais suspendu, est passé au micro de France Bleu Béarn avant le match. © Radio France - Hamza Elaafifi

Les deux équipes posent pour une photo amenée à devenir collector ! © Radio France - Hamza Elaafifi

La poignée de main entre les capitaines, Moustapha Name et Maxime Poundjé. © Radio France - Hamza Elaafifi

La joie du capitaine du Pau FC, Moustapha Name, après son ouverture du score. © AFP - Iroz Gaizka

Lamine Gueye offre la victoire au Pau FC d'une frappe de l'extérieur de la surface à la 117e minute. © AFP - Iroz Gaizka

La communion de Yankuba Jarju avec les supporters du Pau FC après la qualification. © AFP - Iroz Gaizka