VIDÉO - Revivez le but de la victoire de l'USO face à Boulogne (1-0) dans les conditions du direct

Quelle belle reprise pour l'US Orléans ! Après un mois sans jouer, les hommes de Claude Robin se sont imposés face à Boulogne ce mardi soir à la Source, 1 à 0 grâce à un bijou de Gaëtan Perrin. On vous propose de revivre ce but dans les conditions du direct, comme si vous y étiez.

L'attaquant orléanais marque son cinquième but de la saison. L'USO remonte donc 10e au classement.

Prochain match ce vendredi face à Bourg-en-Bresse

Les Orléanais recevront Bourg-en-Bresse à nouveau à domicile ce vendredi soir pour le compte de la 13e journée de National. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, coup d'envoi 18h.