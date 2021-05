VIDEO - Revivez le but et la défaite de l'US Orléans à Sète dans les conditions du direct

Après sa défaite mercredi à la Source, l'US Orléans ne relève toujours pas la tête. Les Orléanais étaient en déplacement à Sète, dans l'Hérault, et ils se sont inclinés 0-1 grâce à un penalty transformé par Oumar Camara. On vous propose de revivre ce match dans les conditions du direct.

L'US Orléans ne réagit toujours pas et perd des points précieux dans la course à la troisième place. Après leur défaite décevante mercredi à la Source face à Villefranche, 1-3, les Orléanais étaient en déplacement au FC Sète, dans l'Hérault, ce samedi soir pour la 32e journée de National et se sont une nouvelle fois inclinés, 0-1, après un penalty transformé par le Sétois Oumar Camara. L'USO redescend donc à la 5e place au classement.

On vous propose de revivre le match en vidéo dans les conditions du direct.

Prochain match face au Mans

Les Orléanais vont devoir faire mieux la semaine prochaine et recevront Le Mans vendredi 7 mai à la Source pour leur match en retard de la 29e journée de National. Match très important pour la course aux barrages d'accession à la Ligue 2, que vous pourrez suivre bien-sûr en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.