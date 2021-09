VIDEO - Revivez le but et la défaite de l'US Orléans face à Villefranche dans les conditions du direct

L'US Orléans se déplaçait à Villefranche ce vendredi 24 septembre pour le compte de la 8e journée du National et les Orléanais se sont inclinés 0-1 avec un but d'Adrian Dabasse pour les Caladois. Réduits à 10 dès la 8e minute de jeu, les Orléanais n'ont pas réussi à revenir au score. Ils sont ce vendredi 16e au classement.

Revivez le but de la rencontre dans les conditions du direct.

Prochain match face à Bastia-Borgo

Les Orléanais recevront Bastia-Borgo la semaine prochaine, le 1er octobre, pour le compte de la 9e journée de National.