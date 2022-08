VIDÉO - Revivez le but et la rencontre du Stade Lavallois à Nîmes dans les conditions du direct

Le Stade Lavallois était en déplacement à Nîmes ce samedi pour la 5e journée de Ligue 2 et les Tango se sont inclinés 1 à 0. C'est la première défaite à l'extérieur cette saison pour les hommes d'Olivier Frapolli, les Lavallois pointent à la 8e place du classement.

Le Stade Lavallois est tombé à Nîmes ce samedi soir, 1 à 0, lors de la 5e journée de Ligue 2 au stade des Costières. C'est la première défaite à l'extérieur cette saison pour les Tango. Le but est signé Moussa Koné pour les Gardois.

Au classement, le Stade Lavallois est 8e avec 7 points, à égalité avec Sochaux, Metz ou encore Nîmes. On vous propose de revivre le but et le match dans les conditions du direct.

Le Havre à domicile dès ce mardi

Prochain match pour les Lavallois, ce sera dès ce mardi 30 août avec la réception du Havre à Le Basser.