VIDEO - Revivez le but et la victoire de l'US Orléans face à Cholet dans les conditions du direct

La belle opération pour l'US Orléans ! Les Orléanais recevaient Cholet ce samedi soir à la Source pour la 23e journée de National et se sont imposés 1-0 grâce à un but sur penalty de Gaëtan Perrin. Ils remontent 3e au classement. On vous propose de revivre le but dans les conditions du direct.

L'US Orléans est plus que jamais dans la course à la montée. Les Orléanais recevaient Cholet ce samedi soir à la Source, pour la 23e journée de National et se sont imposés 1 à 0 grâce à un but sur penalty de Gaëtan Perrin à la 75e minute de jeu, son 8e de la saison. L'USO se replace donc à la 3e place du classement.

On vous propose de revivre le but et la victoire dans les conditions du direct.

Prochaine rencontre à Avranches

Les Orléanais auront un peu de répit avant de reprendre le championnat et se déplaceront à Avranches, dans la Manche, le 9 mars prochain pour un match en retard de la 20e journée de National.