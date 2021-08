VIDEO - Revivez le but et le match de l'US Orléans face à Chambly dans les conditions du direct

L'US Orléans recevait Chambly ce vendredi 27 août pour le compte de la 4e journée du National et les Orléanais se sont inclinés, 0-1, grâce à un pénalty de Pierre-Charles. Prochain match face au Red Star le 6 septembre prochain. Revivez le but et la rencontre dans les conditions du direct.

Les footballeurs de l'USO recevaient Chambly ce vendredi 27 août au stade de la Source pour le compte de la 4e journée du championnat de National et ils se sont inclinés du plus petit des scores, 0-1 grâce à un but sur pénalty de Jordan Pierre-Charles. L'USO est 11e de National après cette défaite.

Revivez le but dans les conditions du direct.

Prochain match contre le Red Star

Les Orléanais se déplaceront au Red Star le lundi 6 septembre pour la 5e journée de National. Coup d'envoi 21h.