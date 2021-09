VIDEO - Revivez le but et les moments forts de Red Star/US Orléans dans les conditions du direct

L'US Orléans se déplaçait au Red Star ce lundi 6 septembre pour le compte de la 5e journée du National et les Orléanais se sont inclinés 0-1 grâce à un but de Cheikh N'doye. Revivez le but du Red Star et les moments forts dans les conditions du direct.

Les footballeurs de l'USO se déplaçaient au Red Star ce lundi 6 septembre pour le compte de la 5e journée du championnat de National et ils se sont inclinés 0-1 avec un but sur corner de Cheikh N'Doye.

Prochain match à Saint-Brieuc

Les Orléanais se déplaceront à nouveau ce vendredi, cette fois-ci à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor pour la 6e journée de National. Coup d'envoi 19h.