VIDÉO - Revivez le match du Stade Lavallois à Caen

Dominé dans le jeu en première période, le Stade Lavallois a su résister aux offensives de l'équipe du SM Caen.

En seconde période, les défenseurs Adéoti et Seidou sauvent des ballons sur leur ligne de but. Et le gardien caennais a repoussé le ballon du bout de la main sur une frappe de Sam Sanna.

Au final, aucun but n'est marqué, les deux équipes prennent un point chacune mais la bonne opération est clairement réalisée par les Mayennais.