VIDÉO - Revivez le match du Stade Lavallois à Valenciennes avec les quatre buts

Le seul but lavallois de la rencontre a été inscrit par Zakaria Naidji qui n'avait plus marqué depuis le mois d'août. Le Stade Lavallois était mené 2-0 à la mi-temps et aurait pu arracher le point du match nul en fin de rencontre avant que Valenciennes ne parvienne à inscrire le troisième but.

